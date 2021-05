Governo: M.Di Maio (Iv), 'Conte caduto perché Draghi più autorevole' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Conte insiste sulla teoria del complotto. Oggi al Corriere dice 'il mio Governo è caduto per interessi economici e politici, forse anche internazionali ai quali Renzi si è prestato'. Si rassegni, avv.: il suo Governo è finito perchè ne serviva uno più autorevole. Nulla di più". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "insiste sulla teoria del complotto. Oggi al Corriere dice 'il mioper interessi economici e politici, forse anche internazionali ai quali Renzi si è prestato'. Si rassegni, avv.: il suoè finito perchè ne serviva uno più. Nulla di più". Lo scrive su Twitter Marco Di, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

