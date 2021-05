Giuseppe Conte sul governo Draghi | «Quando si scenderà nelle questioni economiche e sociali diventerà complesso»

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 8 maggio 2021) È una lunga intervista quella rilasciata daal Corriere della Sera (Edizione 8 maggio 2021) e a firma di Francesco Verderami. E in una serie di virgolettati dell'ex presidente del Consiglio, tra i vari temi trattati, si coglie il pensiero sul suo successore Marioe sul suo, passaggio di testimone in situazione delicata Un testimone quello raccolto dall'attuale premier in una situazione non esattamente tranquilla, alla luce di una pandemia in atto e dalla necessità di predisporre un piano che possa portare all'auspicata ripresa economica. Difficoltà a cui si aggiunge quella che evidentemente è allo stesso modo una risorsa in fatto di stabilità. Marioè, al momento, sostenuto da una maggioranza di larghe intese per ...