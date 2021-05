Francia, valanghe nelle Alpi in Savoia: 7 morti (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – Sette persone sono morte nelle Alpi francesi, vittime di valanghe in due diverse località della Savoia. Una prima valanga ha colpito due gruppi nei pressi della cittadina di Valloire, provocando la morte di quattro persone, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. Le squadre di soccorso hanno usato due elicotteri e i cani da ricerca per recuperare le vittime della valanga, che si è abbattuta nei pressi del passo di Galibier. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – Sette persone sono mortefrancesi, vittime diin due diverse località della. Una prima valanga ha colpito due gruppi nei pressi della cittadina di Valloire, provocando la morte di quattro persone, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. Le squadre di soccorso hanno usato due elicotteri e i cani da ricerca per recuperare le vittime della valanga, che si è abbattuta nei pressi del passo di Galibier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Francia, valanghe nelle Alpi in Savoia: 7 morti - - fisco24_info : Francia, valanghe nelle Alpi in Savoia: 7 morti: Una prima ha colpito due gruppi nei pressi di Valloire. La seconda… - BreakingItalyNe : FRANCIA: Due valanghe nel dipartimento della Savoia sulle Alpi francesi: 7 morti e 1 sopravvissuto - teletext_ch_it : Francia, valanghe provocano 7 morti - InMeteo : Valanghe in Francia: 3 vittime e diversi feriti -