Fiorentina - Lazio 0 - 0 diretta | miracolo di Dragowski su Correa

(Di sabato 8 maggio 2021) 24'pt Colpo di testa di Radu, sugli sviluppi di un corner. In anticipo sul primo palo, non centra lo specchio della porta. 22'st Due errori: prima sbaglia Radu , che manda quasi in porta Vlahovic , il ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Lazio

27'pt Rischia Ribery , dentro l'area di rigore della: il francese perde un pallone sanguinoso che libera Milinkovic, che poi mette in mezzo. ... Ma era in fuorigioco il numero 17 della. ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di, partita valida per la 35a giornata di Serie A Tim. La squadra di Iachini sarà ancora schierata con il 3 - 5 - 2, con la coppia Ribery - Vlahovic in attacco. Simone Inzaghi non ...Ha una grande storia, è un campione ma guardiamo avanti sulla nostra strada". Lo ha detto Igli Tare, ds della Lazio, rispondendo a una domanda su Ribery ai microfoni di DAZN prima della partita contro ...Serie A 2020-2021, 35ª giornata Fiorentina - Lazio 1-0 (32' Vlahovic) Sabato 8 maggio 2021, ore 20:45 Stadio Artemio Franchi di Firenze Formazioni ufficiali: ...