Festa Inter a San Siro | Samp demolita 5 - 1 | doppio Sanchez

(Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 maggio 2021 " Doveva essere, eè stata. L'accoglienza dei tifosi dell'in gloria per lo Scudetto ha trovato anche un bel banchetto in campo contro la maltrattata. ...

...anno e mezzo ha dato tanto all': mancherà. 7 Lautaro Si guadagna subito la scena pulendo con la giocata giusta la palla che porta al primo gol. Poi trasforma il rigore come cadeau per la. ...Finisce com'era iniziata, inper l'HANDANOVIC 5,5 - Riesce misteriosamente a evitare la rete di Candreva, giocata agevolata però da un suo tuffo completamente fuori tempo. Peccato per il gol arrivato comunque nel ...I nerazzurri banchettano sulla Samp nel giorno della festa Scudetto, apre Gagliardini, poi doppio Sanchez, Pinamonti e rigore di Lautaro: a fine partita il canto 'siamo noi, i campioni dell'Italia sia ...