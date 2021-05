Esplosione in fabbrica, due morti: il più giovane aveva 19 anni (Di sabato 8 maggio 2021) Il tragico scoppio avvenuto nel pomeriggio di ieri nella fabbrica di Gubbio ha sconvolto l’intero paese. Il bilancio è drammatico: due morti. Nel terribile incidente hanno perso la vita, Samuel Cuffaro, 19 anni, studente-lavoratore e Elisabetta D’Innocenzo, 52 anni. La dinamica Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco si tratterebbe di più esplosioni avvenute in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 maggio 2021) Il tragico scoppio avvenuto nel pomeriggio di ieri nelladi Gubbio ha sconvolto l’intero paese. Il bilancio è drammatico: due. Nel terribile incidente hanno perso la vita, Samuel Cuffaro, 19, studente-lavoratore e Elisabetta D’Innocenzo, 52. La dinamica Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco si tratterebbe di più esplosioni avvenute in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

