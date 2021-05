Ddl Zan, Gullotta: “E’ civiltà, ma a destre del cittadino non frega niente” (Di sabato 8 maggio 2021) “Non si può fare finta che il Ddl Zan non serva, che è inutile, come fa la destra per accontentare il proprio elettorato. Il Ddl Zan è civiltà. È una legge che serve al Paese per tutelarsi dalla omotransfobia e invece la destra non fa altro che usare slogan. Parla alla pancia, ma fa solo finta che gli stia a cuore il cittadino”. Leo Gullotta sottolinea con l’Adnkronos l’importanza del disegno di legge proposto dal dem Alessandro Zan e punta il dito contro il modo di fare politica della destra. “Non importa alle destre di far crescere il Paese e così ricorrono a frasi fatte e strategie: prima erano i giubbotti, ora sono le mascherine tutte diversificate – è critico Gullotta – ma il punto è che le destre non hanno programmi e fanno solo costantemente campagna elettorale. Del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) “Non si può fare finta che il Ddl Zan non serva, che è inutile, come fa la destra per accontentare il proprio elettorato. Il Ddl Zan è. È una legge che serve al Paese per tutelarsi dalla omotransfobia e invece la destra non fa altro che usare slogan. Parla alla pancia, ma fa solo finta che gli stia a cuore il”. Leosottolinea con l’Adnkronos l’importanza del disegno di legge proposto dal dem Alessandro Zan e punta il dito contro il modo di fare politica della destra. “Non importa alledi far crescere il Paese e così ricorrono a frasi fatte e strategie: prima erano i giubbotti, ora sono le mascherine tutte diversificate – è critico– ma il punto è che lenon hanno programmi e fanno solo costantemente campagna elettorale. Del ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Suor Anna Monia Alfieri: 'Non esiste un vuoto nella disciplina giuridica italiana. Già oggi c’è il diritto alla v… - civati : Ma il contrario del ddl Zan è Naz, inteso come abbreviazione? Chiedo per un sacco di persone che vorrebbero essere… - CarloCalenda : Un bel modo Naz di discutere Giuseppe. Noi voteremo il ddl Zan, ma questo clima per cui chi è contrario è un nazis… - LKynes4 : RT @laltrodiego: •Manifestano i ristoratori. -Reazioni a piddinia: 'fassisti, tutti assembrati, non rispettate i morti' •Milano, piazza st… - Quoque_Tu_Brute : RT @chierici1950: Il Partito musulmano che ha appoggiato Sala ha già dato il suo assenso al DDL ZAN? -