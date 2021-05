Dal 15 maggio niente più quarantena per i cittadini europei, britannici e israeliani (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Dal 15 maggio non servirà più la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei e lo stesso varrà per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. È una delle decisioni emerse dal tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. In merito agli Stati Uniti verranno potenziati i voli Covid free. L'obiettivo è quello di riaprire entro la metà di giugno eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o guarigione dal Covid). L'Italia lavora per organizzare voli covid-free per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo. Per fare ingresso in Italia da Paesi Ue, dal Regno ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Dal 15non servirà più la miniper le persone provenienti dai Paesie lo stesso varrà per iprovenienti da Regno Unito e Israele. È una delle decisioni emerse dal tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. In merito agli Stati Uniti verranno potenziati i voli Covid free. L'obiettivo è quello di riaprire entro la metà di giugno eliminando laanche per i turisti provenienti dagli Usa, e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o guarigione dal Covid). L'Italia lavora per organizzare voli covid-free per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo. Per fare ingresso in Italia da Paesi Ue, dal Regno ...

