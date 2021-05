Covid India: otto leoni di uno zoo sono risultati positivi (Di sabato 8 maggio 2021) Il Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti climatici dell'India ha reso noto che otto leoni asiatici dello zoo Nehru di Hyderabad sono risultati positivi al Covid. Gli animali del parco zoologico Indiano sono stati sottoposti al test salivare e i risultati hanno evidenziato la loro positività al virus. I test in questione sono stati eseguiti dal CSIR (Centro per la biologia cellulare e molecolare). Questi otto animali, appartenenti alla specie Panthera leo persica, sono stati precedentemente sottoposti a un test tramite analisi degli escrementi in quanto avevano sviluppato dei sintomi che facevano ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 maggio 2021) Il Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti climatici dell'ha reso noto cheasiatici dello zoo Nehru di Hyderabadal. Gli animali del parco zoologiconostati sposti al test salivare e ihanno evidenziato la lorotà al virus. I test in questionestati eseguiti dal CSIR (Centro per la biologia cellulare e molecolare). Questianimali, appartenenti alla specie Panthera leo persica,stati precedentemente sposti a un test tramite analisi degli escrementi in quanto avevano sviluppato dei sintomi che facevano ...

