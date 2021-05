Covid, Di Maio e Speranza: dal 15 maggio via quarantena dai Paesi Ue (Di sabato 8 maggio 2021) È quanto emerge dal tavolo tecnico al quale hanno partecipato i due ministri. In più verranno potenziati i voli Covid free proveienti dagli Usa Leggi su repubblica (Di sabato 8 maggio 2021) È quanto emerge dal tavolo tecnico al quale hanno partecipato i due ministri. In più verranno potenziati i volifree proveienti dagli Usa

Advertising

StraNotizie : Covid, Di Maio e Speranza: dal 15 maggio via quarantena dai Paesi Ue - fisco24_info : Tavolo Di Maio-Speranza, dal 15/5 via la quarantena dai Paesi Ue: L'obiettivo del Governo è quello di riaprire a tu… - Affaritaliani : Covid, Di Maio-Speranza: da 15 maggio via quarantena da Paesi Ue - fisco24_info : Covid, 'da 15 maggio via quarantena per Paesi Ue': Tavolo Di Maio-Speranza. Lo stesso varrà anche per i cittadini p… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Italia è quasi tutta gialla: in arancione solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta | Di Maio: 'L'auspicio è di… -