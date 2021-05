Covid, 15enne muore due giorni dopo la diagnosi di positività: i genitori chiedono la verità (Di sabato 8 maggio 2021) Una ragazzina sana di 15 anni è deceduta meno di 48 ore la positività al test Covid. I genitori sono sconvolti: “Non riusciamo a credere che non ci sia più” I genitori di Dykota Morgan, 15 anni, non riescono a credere di dover parlare della figlia al passato e continuano a pensare che sia ancora L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Una ragazzina sana di 15 anni è deceduta meno di 48 ore laal test. Isono sconvolti: “Non riusciamo a credere che non ci sia più” Idi Dykota Morgan, 15 anni, non riescono a credere di dover parlare della figlia al passato e continuano a pensare che sia ancora L'articolo NewNotizie.it.

