Coronavirus in Italia: 10.176 positivi e 224 vittime nelle ultime 24 ore. Positività giù al 3% (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 10.176 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.554. Sono invece 224 le vittime in un giorno , in aumento rispetto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 10.176 ial test delin24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.554. Sono invece 224 lein un giorno , in aumento rispetto...

