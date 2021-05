Atterraggio d'emergenza di un ultraleggero a Pieve del Cairo (Di sabato 8 maggio 2021) Pieve del Cairo (Pavia), 8 maggio 2021 - Un' avaria al motore in volo , ma il pilota dell'ultraleggero è riuscito a compiere un Atterraggio d'emergenza , evitando conseguenze gravi. E' successo nel ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 8 maggio 2021)del(Pavia), 8 maggio 2021 - Un' avaria al motore in volo , ma il pilota dell'è riuscito a compiere und', evitando conseguenze gravi. E' successo nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Atterraggio emergenza Atterraggio d'emergenza di un ultraleggero a Pieve del Cairo Pieve del Cairo (Pavia), 8 maggio 2021 - Un' avaria al motore in volo , ma il pilota dell'ultraleggero è riuscito a compiere un atterraggio d'emergenza , evitando conseguenze gravi. E' successo nel pomeriggio di oggi a Pieve del Cairo. Il velivolo era decollato dall'aviosuperficie di Mezzana Bigli e stava sorvolando la zona ...

Ponte Lambro, parapendio in difficoltà Atterraggio di emergenza nel bosco - Cronaca, Como Raffiche di vento improvvise in quota, e pilota in difficoltà. Queste le probabili cause che alle 14 di sabato 8 maggio hanno determinato l'atterraggio di fortuna di un parapendio nei boschi della zona del monte Puscio, nel Triangolo Lariano. Il pilota ha subito inviato la richiesta di soccorso alla centrale operativa che ha attivato l'...

