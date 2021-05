Violenta esplosione in un’azienda di Gubbio: si temono vittime (Di venerdì 7 maggio 2021) Una Violenta esplosione ha interessato la Greenvest, una azienda nella zona di Gubbio, in località Canne Greche. Le prime ricostruzioni parlano di cinque persone rimaste sotto le macerie: due sono state estratte vive dai vigili del fuoco che sono in contatto con una terza persona sepolta dalle macerie. Al momento non vi è traccia degli altri 2 operai. esplosione nell’azienda L’esplosione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Unaha interessato la Greenvest, una azienda nella zona di, in località Canne Greche. Le prime ricostruzioni parlano di cinque persone rimaste sotto le macerie: due sono state estratte vive dai vigili del fuoco che sono in contatto con una terza persona sepolta dalle macerie. Al momento non vi è traccia degli altri 2 operai.nell’azienda L’, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

