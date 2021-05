Variante indiana, l’allarme della Gran Bretagna. Exploit di contagi per l’impennata di arrivi (Di venerdì 7 maggio 2021) La Variante indiana preoccupa la Gran Bretagna. Che da oggi ha inserito una delle tre versioni indiane del covid fra le “varianti preoccupanti” (Voc). Lo ha annunciato la Sanità pubblica inglese, dopo le anticipazioni apparse sui media. Sono stati gli esperti della sanità pubblica inglese (Phe) a raccomandare di inserire una delle versione indiane del covid nella lista. La Gran Bretagna mette nella lista nera la Variante indiana B.1.617.2 Nel mirino la Variante B.1.617.2, che sembra diffondersi più rapidamente delle altre due provenienti dall’India. Il provvedimento, valido in tutto il Regno Unito, riguarda infatti questo ceppo. Finora considerato una ‘Variante sotto indagine” (Vui). Una scelta dovuta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Lapreoccupa la. Che da oggi ha inserito una delle tre versioni indiane del covid fra le “varianti preoccupanti” (Voc). Lo ha annunciato la Sanità pubblica inglese, dopo le anticipazioni apparse sui media. Sono stati gli espertisanità pubblica inglese (Phe) a raccomandare di inserire una delle versione indiane del covid nella lista. Lamette nella lista nera laB.1.617.2 Nel mirino laB.1.617.2, che sembra diffondersi più rapidamente delle altre due provenienti dall’India. Il provvedimento, valido in tutto il Regno Unito, riguarda infatti questo ceppo. Finora considerato una ‘sotto indagine” (Vui). Una scelta dovuta ...

