Summit Ue | Draghi | “Il Covid ha reso i divari ancora più profondi | sono i giovani e le donne a pagare il prezzo di questa tragedia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’Unione europea “ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio” e “il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro” ma, nonostante questo, “già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del lavoro erano frammentati“. Il premier italiano Marioal Socialdi Oporto porta sul tavolo le disuguaglianze, “generazionali, di genere e regionali”, che rappresentano come non dovrebbero essere l’Italia e l’Europa.che, spiega, “lo shock provocato dal-19 hapiù“. “Assicuriamoci che il programma Sure di sostegno all’occupazione rimanga al suo posto”, diventando strutturale, è la prima proposta del presidente del Consiglio italiano. Subito dopo ne formula anche una ...