“Sono due grandi maleducati Mi hanno detto fro**o di me**a” | Cecchi Paone contro Pio e Amedeo

Netta presa di posizione di Alessandro Cecchi Paone ai microfoni de La Zanzara. Una presa di posizione in merito alla necessità di avere una legge contro l'omotransfobia come la legge Zan e una presa di posizione anche contro Pio e Amedeo e il loro controverso monologo durante l'ultima puntata di 'Felicissima Sera'. Ma partiamo dall'omofobia: "L'omofobia è come l'antisemitismo, per questo la legge Zan va approvata. La differenza tra civiltà e inciviltà passa attraverso il rispetto di ogni singola minoranza. Oggi a causa delle campagne della destra social Liliana Segre va in giro con la scorta e ci sono dei ragazzi gay che si buttano dalla finestra perché vengono rifiutati dalla famiglia o bullizzati a scuola. Quello che è successo agli ebrei è ...

