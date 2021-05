Sondaggi, in un mese calano tutti i grandi partiti: -0,7% per la Lega, il Pd a -0,4 e M5s giù dell’1,7. Risale il gradimento di Draghi (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 60,2% degli italiani è convinto che i partiti siano un “ostacolo” all’azione di Mario Draghi, il cui gradimento personale è in risalita al 56,5% dopo il forte calo registrato da quando si è insediato a Palazzo Chigi. Lo rileva l’ultimo Sondaggio per La Stampa di Euromedia Research, di cui fa parte Alessandra Ghisleri. Non a caso si registra un parallelo calo dei consensi per i principali partiti italiani: nel giro di un mese la Lega perde lo 0,7%, il Pd il 0,4% e Fratelli d’Italia (che non è in maggioranza) lo 0,1%. La discesa più netta però è quella del Movimento 5 stelle, alle prese con un -1,7%. Si allungano così le distanze tra Giorgia Meloni e i pentastellati, alle prese con la rottura tra l’associazione Rousseau di Davide Casaleggio e la nuova leadership ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 60,2% degli italiani è convinto che isiano un “ostacolo” all’azione di Mario, il cuipersonale è in risalita al 56,5% dopo il forte calo registrato da quando si è insediato a Palazzo Chigi. Lo rileva l’ultimoo per La Stampa di Euromedia Research, di cui fa parte Alessandra Ghisleri. Non a caso si registra un parallelo calo dei consensi per i principaliitaliani: nel giro di unlaperde lo 0,7%, il Pd il 0,4% e Fratelli d’Italia (che non è in maggioranza) lo 0,1%. La discesa più netta però è quella del Movimento 5 stelle, alle prese con un -1,7%. Si allungano così le distanze tra Giorgia Meloni e i pentastellati, alle prese con la rottura tra l’associazione Rousseau di Davide Casaleggio e la nuova leadership ...

Advertising

Delorenzoanna1 : Ecco perché i siti di sondaggi pagano per le opinioni degli italiani - nkdogana : @you_trend @agorarai So sta decidendo il futuro della ripresa italiana con investimenti EU e i partiti dovrebbero c… - Batmoon7 : @NAPFLG @LegaSalvini @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani La motivazione è che Fratelli d'Italia tra un… - Batmoon7 : @LegaSalvini Il maniavantismo della Lega: tra un mese, quando Fratelli d'Italia supererà la Lega nei sondaggi, vole… - gamberoni051 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: Lega sotto il 21%, il crollo di popolarità del governo Draghi (12 punti in meno in un mese) ht… -