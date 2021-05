Rai – “Spalletti-Marino al Napoli, De Laurentiis ha due idee diverse” (Di venerdì 7 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis ha preso la sua decisione su Pierpaolo Marino e Luciano Spalletti al Napoli. Secondo Ciro Venerato il presidente del Napoli non ha intenzione di puntare su una figura come il direttore generale: “De Laurentiis fa anche il manager e non ritiene indispensabile questa figura. La presenza di Marino nell’organigramma della SSCN sarebbe addirittura ingombrante“. A Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal di Valter De Maggio, Venerato aggiunge: “Non mi risultano contatti tra Marino e De Laurentiis e credo che non si farà nulla“. De Laurentiis vuole Spalletti al Napoli Diverso il discorso per Luciano Spalletti, tecnico che ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 maggio 2021) Aurelio Deha preso la sua decisione su Pierpaoloe Lucianoal. Secondo Ciro Venerato il presidente delnon ha intenzione di puntare su una figura come il direttore generale: “Defa anche il manager e non ritiene indispensabile questa figura. La presenza dinell’organigramma della SSCN sarebbe addirittura ingombrante“. A Radio Kiss Kissdurante il programma Radio Goal di Valter De Maggio, Venerato aggiunge: “Non mi risultano contatti trae Dee credo che non si farà nulla“. DevuolealDiverso il discorso per Luciano, tecnico che ...

