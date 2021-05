PS5, un nuovo brevetto regolerebbe il ritmo dei giochi in base all'abilità del giocatore (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando è uscita PlayStation 5 sono molti i brevetti che Sony ha pubblicato per la sua console next-gen: l'ultimo in termini di cronologia prevede che il gioco si adatti all'abilità del giocatore. Secondo quanto riportato dal brevetto, "le latenze fisiologiche per i controlli così come la latenza mentale basata sulla capacità fisiologica" sono diversi tra i giocatori. Questo e la "competenza di gioco" diventano fattori importanti per determinare i tempi di risposta dei giocatori nei giochi. Ad esempio, un gioco con sessioni frenetiche potrebbe essere difficile da giocare per alcuni utenti. Con questo brevetto in sostanza Sony ha creato un sistema che impara dalle prestazioni dei giocatori prima di aggiungere un'opzione che consente di "rallentare" il gioco. Allo stesso modo, se i giocatori dimostrano ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando è uscita PlayStation 5 sono molti i brevetti che Sony ha pubblicato per la sua console next-gen: l'ultimo in termini di cronologia prevede che il gioco si adatti all'del. Secondo quanto riportato dal, "le latenze fisiologiche per i controlli così come la latenza mentale basata sulla capacità fisiologica" sono diversi tra i giocatori. Questo e la "competenza di gioco" diventano fattori importanti per determinare i tempi di risposta dei giocatori nei. Ad esempio, un gioco con sessioni frenetiche potrebbe essere difficile da giocare per alcuni utenti. Con questoin sostanza Sony ha creato un sistema che impara dalle prestazioni dei giocatori prima di aggiungere un'opzione che consente di "rallentare" il gioco. Allo stesso modo, se i giocatori dimostrano ...

Advertising

Eurogamer_it : Un nuovo brevetto di #PS5 regola il ritmo dei giochi in base all'abilità del giocatore. - infoitscienza : Sony pronta a cambiare la PS5 per combattere la crisi dei chip: stesso design, nuovo processore - gamescore_it : RiMS Racing, il simulatore motociclistico si mostra in un nuovo trailer gameplay! - - GiorgioPStream : #PS5, un 'nuovo' processore per aumentare la produzione? | Hardware Upgrade - Lollowitz : RT @hwupgrade: TSMC pronta ad avviare la produzione del nuovo chip custom per #PS5: si passerà dai 7 ai 6 nanometri ????? -