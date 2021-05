PS5: la PlayStation app ora consente di gestire l'SSD da remoto (Di venerdì 7 maggio 2021) Sony ha recentemente aggiornato la sua app PlayStation con nuove funzionalità per i possessori di PlayStation 5. Sony aveva precedentemente promesso che avrebbe aggiunto nuove funzionalità all'app appositamente per la console PlayStation 5, e alcune di queste funzionalità sono arrivate. L'ultimo aggiornamento per l'app PlayStation è la versione 21.4 e consente la gestione remota dello spazio di archiviazione sulla console PlayStation 5 dall'interno dell'app. Ciò significa che i proprietari della console PlayStation 5 possono disinstallare i giochi che non utilizzano più direttamente dall'app. Tuttavia, per il lavoro di gestione dell'archiviazione remota, PlayStation deve essere lasciata in modalità di riposo invece che spenta completamente. Quando la ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Sony ha recentemente aggiornato la sua appcon nuove funzionalità per i possessori di5. Sony aveva precedentemente promesso che avrebbe aggiunto nuove funzionalità all'app appositamente per la console5, e alcune di queste funzionalità sono arrivate. L'ultimo aggiornamento per l'appè la versione 21.4 ela gestione remota dello spazio di archiviazione sulla console5 dall'interno dell'app. Ciò significa che i proprietari della console5 possono disinstallare i giochi che non utilizzano più direttamente dall'app. Tuttavia, per il lavoro di gestione dell'archiviazione remota,deve essere lasciata in modalità di riposo invece che spenta completamente. Quando la ...

GaeDeRoberto : E Per colpa di @PlayStation avvengono queste cose... E' incredibile che l'antitrust non intervenga. La strategia c… - Eurogamer_it : Ora la PlayStation App consente di gestire l'SSD di #PS5 da remoto. - SetarkFeyGothic : @Litonthespot I NEED AN PS5 Ç-Ç - svarioken : ?? Warehouse per PlayStation 5. ?? Godfall, 36,03€. • - MirkoNegri99 : La situazione scorte PS5 in Italia è ridicola: solo GS è rifornito e ultimamente vende solo bundle da minimo 600€.… -