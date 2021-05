Porto Social Summit, Mario Draghi: ” Disuguaglianze generazionali, di genere e regionali. Questa non è l’Italia come dovrebbe essere” (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto Social Summit, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi e il programma dell’evento. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a OPorto per il Porto Social Summit e ha preso la parola in occasione della tavola rotonda “Employment and Jobs”. Mario DraghiPorto Social Summit, Draghi: “Il sogno europeo è che nessuno venga lasciato indietro” “Da tempo l’Ue ha fatto del suo modello Sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021), le dichiarazioni del Presidente del Consiglioe il programma dell’evento. Il Presidente del Consigliosi è recato a Oper ile ha preso la parola in occasione della tavola rotonda “Employment and Jobs”.: “Il sogno europeo è che nessuno venga lasciato indietro” “Da tempo l’Ue ha fatto del suo modelloe un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi partecipa a Oporto il 7 e 8 maggio al Porto Social Summit, al Consiglio Europeo inf… - Palazzo_Chigi : Porto Social Summit, l'intervento del Presidente Draghi alla tavola rotonda sul tema 'Employment and Jobs'… - news_mondo_h24 : Porto Social Summit, Mario Draghi: ” Disuguaglianze generazionali, di genere e regionali. Questa non è l’Italia com… - MaryDeBe72 : RT @Palazzo_Chigi: Porto Social Summit, l'intervento del Presidente Draghi alla tavola rotonda sul tema 'Employment and Jobs' #EUSocialSumm… - dottorg : RT @Palazzo_Chigi: Porto Social Summit, l'intervento del Presidente Draghi alla tavola rotonda sul tema 'Employment and Jobs' #EUSocialSumm… -