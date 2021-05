“Piccolo blu e piccolo giallo” nel Bibliobus di Basequa all’Ipercoop

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 maggio 2021) Neldisi è parlato di lotta ai pregiudizi e del diritto di affermare la propria identità! Il, il primo in Puglia – e uno dei pochi in Italia – è una biblioteca itinerante realizzata, nell’ambito del progetto “”, in un autobus destinato alla rottamazione messo a disposizione da Kyma Mobilità. Per la prima volta ilè stato ospitato nel parco bimbi del centro commerciale dell’Ipercoop di Taranto; infatti Coop Alleanza 3.0, da sempre vicina alle iniziative del mondo della solidarietà e del volontariato locale, sostiene il progettocon il suo. In programma una delle attività del progettocurate dal Crest: la narrazione in streaming, a cura Giovanni Guarino, del libro ...