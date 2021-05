Papu Gomez | “Il mio cuore resta a Bergamo”

(Di venerdì 7 maggio 2021), nel corso dell’intervista rilasciata a DAZN, ha parlato della lotta Champions in Italia e delle pzioni della sua ex squadra: “L’Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vinceranno facilmente, quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno 3 o 4 a zero. Altre le guardo con un po’ di nostalgia perchè ho vissuto sette anni ae il miolì. Mi manca la passeggiata in città alta, andare a mangiare dai miei amici”. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : 'Qualcuno voleva vedermi sparire in Arabia' ? 'Il mio cuore è rimasto a Bergamo' ?? Il Papu Gomez racconta a DAZN… - TommasoTurci : Ho fatto due chiacchiere con Papu Gómez ed è sempre molto simpatico! Su #DAZN trovate l’intervista completa ???? - DAZN_IT : Il Papu Gomez e quel pacco da ritirare con una certa urgenza ?? Guarda 'Testa a Siviglia, cuore a Bergamo' su #DAZN - ParmaLiveTweet : L'ultimo Parma-Atalanta finì 1-2: decise il Papu Gomez - barrioluisagote : @berasteguiando Torrico Paulo Diaz - Senesi - Kannemann - Palomino Papu Gomez - Oscar Romero - Juan Ramirez Angel… -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Torna a parlare ildopo il suo addio all'Atalanta: ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino ora al Siviglia Torna a parlare ile lo fa ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole. SIVIGLIA - ...Interessante intervista rilasciata a DAZN da parte di Alejandro. L'attuale calciatore del Siviglia è tornato sull'addio all'Atalanta ma anche sull'attuale momento in Spagna con la scelta di andare in Liga dopo l'addio a Bergamo. LA DEA - "L'Atalanta è ...LA DEA - "L'Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vinceranno facilmente, quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno 3 o 4 a zero", ha detto il Papu Gomez sulla squadra d ...Gomez torna a parlare dell'Atalanta: "Alcune partite non le guardo perché so che vinceranno facilmente, il mio cuore resta a Bergamo".