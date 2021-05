Nintendo ha venduto oltre mezzo miliardo di console portatili, dal GameBoy a Switch – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) In tutta la sua storia Nintendo ha venduto oltre mezzo miliardo di console portatili, dal GameBoy al recente Nintendo Switch.. Se nel mercato della console casalinghe Nintendo ha vissuto di alti e di bassi, il mercato delle console portatili è da oltre trent’anni il suo dominico incontrastato. Non che non ci siano stati avversari che abbiano provato a detronizzarla. In tutta la sua storia, però, ha venduto oltre mezzo miliardo di console portatili, dal precursore ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) In tutta la sua storiahadi, dalal recente.. Se nel mercato dellacasalingheha vissuto di alti e di bassi, il mercato delleè datrent’anni il suo dominico incontrastato. Non che non ci siano stati avversari che abbiano provato a detronizzarla. In tutta la sua storia, però, hadi, dal precursore ...

