Morte Stefano Cucchi, condannati a 13 anni i carabinieri accusati di pestaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Morte Stefano Cucchi: i due carabinieri sono stati condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale Sono stati condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro accusati di avere picchiato Stefano Cucchi. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assiste D’Appello di Roma. Morte Stefano Cucchi, Ilaria: “il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori” “Il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E’ il caro prezzo che hanno pagato in questi anni“. Lo detto ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021): i duesono statia 13per omicidio preterintenzionale Sono statia 13per omicidio preterintenzionale i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandrodi avere picchiato. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assiste D’Appello di Roma., Ilaria: “il mio pensiero va ae ai miei genitori” “Il mio pensiero va ae ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E’ il caro prezzo che hanno pagato in questi“. Lo detto ...

