Mahrez | «In autunno dissi alla squadra che saremmo diventati campioni»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Riyadsi è raccontato in una bella intervista rilasciata a l’Équipe: queste le parole del giocatore del Manchester City Riyadsi è raccontato in una bella intervista rilasciata a l’Équipe. PREMIER LEAGUE – «In, quando i risultati erano meno buoni, ho detto a tutti: ‘Saremo’. Sapevo che non ci eravamo preparati per l’estate e che stavamo per fare quello step importante. Credo che lo scatto vincente sia stato con la vittoria contro il Southampton». PSG – «Pep (Guardiola ndr) ci ha davvero trasmesso quell’aggressività necessaria una volta persa la p. Per essere un giocatore di livello molto alto devi fare anche quel tipo di sforzo. Personalmente non difendo molto bene ma cerco di aiutare i miei compagni. A certi livelli, se non difendi, rischi di penalizzare la tua ...