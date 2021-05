L'immunologa Viola: 'Un azzardo ritardare seconda dose del vaccino in assenza di lockdown' (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli italiani che nelle prossime settimane riceveranno la prima dose di o , dovranno aspettare qualche giorno in più del previsto per la seconda. Perché dal Comitato tecnico scientifico è arrivata una '... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli italiani che nelle prossime settimane riceveranno la primadi o , dovranno aspettare qualche giorno in più del previsto per la. Perché dal Comitato tecnico scientifico è arrivata una '...

Advertising

repubblica : L'immunologa Viola: 'AstraZeneca solo agli uomini under 60: basta con la medicina che non considera il nostro sesso' - MediasetTgcom24 : Vaccini, immunologa Viola: 'AstraZeneca agli under 60? Solo agli uomini' #astrazeneca - fisco24_info : Vaccino Covid, Viola: 'Azzardo ritardare richiamo in assenza lockdown': Dall'immunologa dell'università di Padova d… - OdinaLaNemesi : L'immunologa Viola: 'AstraZeneca solo agli uomini under 60: basta con la medicina che non considera il nostro sesso… - OdinaLaNemesi : @angelaturchese Immunologa Antonella Viola , cerca. -