L' ex infermiera di Cesena ora si fa chiamare Harley Sixx

Advertising

BiondinoAlessio : @FNInfermieri credo che sia il caso di intervenire... -

Ultime Notizie dalla rete : infermiera Cesena

Corriere dell'Umbria

Faceva l'assistente sociosanitaria ma la pandemia ha cambiato tutto, anche la sua vita. Harley Sixx , nome d'arte di una giovane donna di 35 anni di Cesenate , con il Coronavirus ha dato una svolta ...... di cui 13 sintomatici), 13.673 a Forlì (+94, di cui 71 sintomatici); 16.599 a(+66, di ...Le più chiacchierate a Piacenza Documenti falsi e laurea finta e si fa assumere come, ...Una giovane ragazza di Cesenate ha deciso di cambiare drasticamente la sua vita. Si tratta di Harley Sixx, nome d’arte dell’operatrice sociosanitaria che in poco tempo è passata dai reparti Covid ai f ...Al termine della cinquantaquattresima assemblea dell’Avis comunale di Cesenatico si terrà anche l’elezione per il rinnovo delle cariche sociali. Si voteranno quindi il nuovo presidente (in pole positi ...