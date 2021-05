Gubbio, violenta esplosione in un edificio: persone sotto le macerie (Di venerdì 7 maggio 2021) Due sono state estratte vive e una è in contatto con i soccorritori. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto Leggi su rainews (Di venerdì 7 maggio 2021) Due sono state estratte vive e una è in contatto con i soccorritori. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto

Advertising

rtl1025 : ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le p… - zazoomblog : Gubbio violenta esplosione in un edificio: persone sotto le macerie - #Gubbio #violenta #esplosione - Radio1Rai : ?? #Gubbio (PG) Violenta esplosione in un’abitazione, due dispersi. Crollato il tetto e un piano di un edificio. Due… - Perla19733917 : RT @rtl1025: ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime inform… - Melissa96Tini : RT @rtl1025: ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime inform… -

Ultime Notizie dalla rete : Gubbio violenta Gubbio, violenta esplosione in un edificio: persone sotto le macerie Una violenta esplosione ha interessato un edificio nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto della casa. ...

Terrorismo suprematista: denunciati due giovani residenti a Perugia Per due giovani residenti in provincia di Perugia, una diciottenne di Gubbio e un 24enne di Castiglione del Lago, è scattata l'iscrizione nel registro degli indagati con ...alla rivoluzione violenta ...

Gubbio, violenta esplosione in un edificio: persone sotto le macerie Rai News Gubbio, esplosione in una abitazione: crolla un piano, due dispersi Una violenta esplosione ha interessato un’abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto della casa ...

Perugia, terrorismo suprematista: denunciati due giovani Dopo l’analisi di telefoni cellulari, pc, e documenti sequestrati nelle abitazioni di due giovani residenti in provincia di Perugia per ...

Unaesplosione ha interessato un edificio nella zona di, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto della casa. ...Per due giovani residenti in provincia di Perugia, una diciottenne die un 24enne di Castiglione del Lago, è scattata l'iscrizione nel registro degli indagati con ...alla rivoluzione...Una violenta esplosione ha interessato un’abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto della casa ...Dopo l’analisi di telefoni cellulari, pc, e documenti sequestrati nelle abitazioni di due giovani residenti in provincia di Perugia per ...