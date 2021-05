Google attiverà l’autenticazione a due fattori come impostazione predefinita

Leggi su wired

(Di venerdì 7 maggio 2021)ha deciso di compiere un importante passo avanti verso una maggiore protezione degli account dei suoi utenti. Il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso chedi defaulta due. Big G inizierà, prossimamente, ad attivare automaticamente la verifica in due passaggi (nota anche2sv) per tutti quegli account che non l’hanno attivata volontariamente. Agli utenti che invece hanno già configurato la 2sv,chiederà semplicemente di confermare la loro scelta. La scelta, spiegata sul blog della società dal direttore del Product Management, Identity and User Security diMark Risher, è arrivata poiché nel 2020 le persone hanno iniziato a valutare maggiormente la sicurezza dei propri account: la ricerca della frase ...