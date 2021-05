Google attiverà l’autenticazione a due fattori come impostazione predefinita (Di venerdì 7 maggio 2021) Mountain View imposterà come predefinita l’autenticazione a due fattori per tutti i suoi utenti, un’importantissima misura di sicurezza necessaria per proteggere gli account da intrusioni non autorizzate Google ha deciso di compiere un importante passo avanti verso una maggiore protezione degli account dei suoi utenti. Il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso che attiverà di default l’autenticazione a due fattori. Big G inizierà, prossimamente, ad attivare automaticamente la verifica in due passaggi (nota anche come 2sv) per tutti quegli account che non l’hanno attivata volontariamente. Agli utenti che invece hanno già configurato la 2sv, Google chiederà semplicemente di confermare la loro scelta. La scelta, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Mountain View imposteràa dueper tutti i suoi utenti, un’importantissima misura di sicurezza necessaria per proteggere gli account da intrusioni non autorizzateha deciso di compiere un importante passo avanti verso una maggiore protezione degli account dei suoi utenti. Il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso chedi defaulta due. Big G inizierà, prossimamente, ad attivare automaticamente la verifica in due passaggi (nota anche2sv) per tutti quegli account che non l’hanno attivata volontariamente. Agli utenti che invece hanno già configurato la 2sv,chiederà semplicemente di confermare la loro scelta. La scelta, ...

