Giada | «Il parroco mi violentava | ma per i giudici | dopo i 14 anni | ero consenziente»

Da quando aveva tredici anni, e fino a diciassette, Giada Vitale è stata vittima di violenza da parte dell'ex parroco della chiesa di Portocannone, provincia di Campobasso, don Marino Genova, che allora, nel 2009, aveva 55 anni. Il sacerdote è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Ma solo per gli abusi commessi prima che Giada compisse 14 anni. Perché, secondo i giudici, quello che è successo dopo è stata una relazione «consenziente». Il procedimento che riguarda i fatti accaduti dopo il 14° compleanno della ragazza è stato archiviato, e la Procura di Larino ha rigettato la richiesta della riapertura delle indagini.

