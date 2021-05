Formula 3, Juan Manuel Correa torna in pista dopo quasi due anni dall’incidente di Spa: “Ho dovuto ricostruire i miei muscoli” (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono passati quasi venti mesi dalla morte di Anthoine Hubert, lo sfortunato pilota di F2 che ci lasciò in un pauroso incidente a Spa-Francorchamps. In quello schianto venne coinvolto anche Juan Manuel Correa, giovane pilota statunitense ai tempi militante nella Charuoz Racing System; per l’allora ventenne originario di Quito, Ecuador, iniziò in quel momento un calvario infinito, tra innumerevoli operazioni alle gambe ed il rischio di perdere il piede destro. Ma oggi, dopo poco meno di due anni, l’incubo è ufficialmente finito. Correa è tornato ufficialmente alle competizioni proprio quest’oggi, con le FP1 della Formula 3 al Montmelò, in Spagna. A dargli una possibilità per ridare vita alla sua carriera motoristica ci ha pensato la ART ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono passativenti mesi dalla morte di Anthoine Hubert, lo sfortunato pilota di F2 che ci lasciò in un pauroso incidente a Spa-Francorchamps. In quello schianto venne coinvolto anche, giovane pilota statunitense ai tempi militante nella Charuoz Racing System; per l’allora ventenne originario di Quito, Ecuador, iniziò in quel momento un calvario infinito, tra innumerevoli operazioni alle gambe ed il rischio di perdere il piede destro. Ma oggi,poco meno di due, l’incubo è ufficialmente finito.to ufficialmente alle competizioni proprio quest’oggi, con le FP1 della3 al Montmelò, in Spagna. A dargli una possibilità per ridare vita alla sua carriera motoristica ci ha pensato la ART ...

