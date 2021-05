Advertising

Giorno_Lecco : Famiglia investita in via Alpini C’è un testimone ma non convince - NoiNotizie : #Taranto, anziana investita ed auto speronata: l'arrestato deve rispondere anche di maltrattamenti in famiglia - AlePiloni : Elena, la ragazza dell'età di mia figlia, della classe a fianco, investita da un assassino che correva sulla Noment… - pi2py : RT @rep_roma: Roma, investita a piedi studentessa di 18 anni: è grave. La famiglia: 'Andate a donare sangue' [di Valentina Lupia] [aggiorna… - DiovmaeC : RT @rep_roma: Roma, investita a piedi studentessa di 18 anni: è grave. La famiglia: 'Andate a donare sangue' [di Valentina Lupia] [aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia investita

IL GIORNO

Era contento Gioele, non stava più nella pelle per la sua prima lezione di karate. Aveva preparato lui da solo lo zainetto giallo con dentro tuta e le scarpe da ginnastica: lo portava in spalla ...Tragedia sfiorata a Merate. Automobile investe una donna e i suoi due figli, il più piccolo è in gravi condizioni. L'episodio è accaduto dopo le 16 in Via degli Alpini 5. Per cause ora al vaglio delle ...Tornata dal Mthunzi Centre, in Zambia, a pochi chilometri dalla capitale del Paese, Ester lancia una raccolta fondi per fornire libri, materiale scolastico e condizioni di studio appropriate a 60 bamb ...Era contento Gioele, non stava più nella pelle per la sua prima lezione di karate. Aveva preparato lui da solo lo zainetto giallo con dentro tuta e le scarpe da ginnastica: lo portava in spalla orgogl ...