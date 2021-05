Ex Ilva:protesta davanti sede Regione Puglia,bloccata strada (Di venerdì 7 maggio 2021) Alcune decine di lavoratori dell'Ilva in amministrazione straordinaria stanno bloccando la strada sotto la sede della presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare di Bari, nell'ambito di un presidio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Alcune decine di lavoratori dell'in amministrazione straordinaria stanno bloccando lasotto ladella presidenza della, sul Lungomare di Bari, nell'ambito di un presidio ...

Puglia, proteste oggi: lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria, ristoratori, operai dell'azienda tessile di Mottola Manifestazioni tra Bari, Brindisi e cancelli ... Stamattina il sit - in davanti alla sede della giunta regionale pugliese. È dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria che, a fronte di promesse di reimpiego in progetti, non le ... protesta ...

Acciaierie d’Italia e Bernabè: 7 punti per una svolta Fra pochi giorni il top manager Franco Bernabè, giù n.1 dell'Eni e di Telecom Italia, assumerà la presidenza dell'ex Ilva: per i contribuenti italiani è una buona notizia e una garanzia di rigore prof ...

