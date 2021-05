Enrico Nigiotti torna ad Amici e ricorda Elena D’Amario

Leggi su biccy

(Di sabato 8 maggio 2021)edsono state fra le coppie più amate delle varie edizioni didi Maria De Filippi e quando si sono trovati uno contro l’altro il cantante decise di ritirarsi, per lasciare l’opportunità alla ballerina di rimanere in gioco.ed è subito:#20 pic.twitter.com/VvoEAGjGW9 — arianna? (@NAMACISSII) May 7, 2021 Rito ieri nel corso del daytime di20,ha svelato nel dettaglio il perché di quella scelta, che non si è mai ripetuta nella storia del programma. “Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. ...