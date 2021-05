Draghi: “Troppe disuguaglianze, queste non sono l’Italia e l’Europa come dovrebbero essere” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Nell’Unione europea, un giovane su sette non è occupato, né frequenta un corso di istruzione o di formazione. In Italia siamo vicini a uno su quattro. Il divario nel tasso di occupazione tra uomini e donne nell’Ue si attesta a 11,3 punti percentuali. In Italia è quasi il doppio. Un terzo della popolazione italiana vive nelle regioni del Sud, ma la sua quota di occupazione totale è solo di un quarto. Questa non è l’Italia come dovrebbe essere, né l’Europa come dovrebbe essere“. sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto al Social Summit di Oporto nell’ambito di un panel dal titolo “Employment and jobs”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Nell’Unione europea, un giovane su sette non è occupato, né frequenta un corso di istruzione o di formazione. In Italia siamo vicini a uno su quattro. Il divario nel tasso di occupazione tra uomini e donne nell’Ue si attesta a 11,3 punti percentuali. In Italia è quasi il doppio. Un terzo della popolazione italiana vive nelle regioni del Sud, ma la sua quota di occupazione totale è solo di un quarto. Questa non èdovrebbe, nédovrebbe“.le parole del presidente del Consiglio, Mario, intervenuto al Social Summit di Oporto nell’ambito di un panel dal titolo “Employment and jobs”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

