Daydreamer | anticipazioni | Ayca bacia Can e Sanem si innervosisce e corre in bagno La guerra tra le due è appena iniziata

Daydreamer, anticipazioni: manca davvero poco alla fine della soap, che si concluderà questo mese per fare spazio a "Bay Yanlis", ovvero "Mr Wrong – Lezioni d'Amore". Ora stiamo continuando con gli spoiler della 49° puntata turca (ne mancano solo due). Cosa avverrà in questo nuovo "spaccato" che ci accingiamo ad offrirvi? Can propone ad Ayca di pranzare al ristorante e Sanem si innervosisce. Muzo vuole fare pace con Ceycey Ad accordo concluso, Can propone ad Ayca di andare a pranzo in un ristorante messicano e la ragazza risponde che è il suo preferito. Sanem rimane basita dal gusto in comune tra i due. Can dice alla fidanzata di muoversi e lei si chiede che necessità ci sia di andare al ristorante. La sua voce interiore, impertinente come sempre, le domanda perché ...

