Cosa c’entrano i gamberi rossi con gli spari contro i pescatori italiani (Di venerdì 7 maggio 2021) Il figlio del pescatore rimasto ferito davanti alle coste a est di Tripoli racconta che la Guardia costiera libica (a quanto pare guidata da miliziani misuratini) ha sparato ad alzo zero. Non sono stati “colpi di avvertimento”, come detto dai libici. Raggiunto telefonicamente dalla Stampa, Alessandro Giacalone spiega che la barca – “Aliseo” – di suo padre (ferito dai vetri della cabina di comando rotti dai colpi, medicato a bordo di “Nave Libeccio”, intervenuta sul posto), “è certo” che stessero “pescando in acque internazionali”. È il cuore della questione: quelle acque, a sud del Canale di Sicilia e poco oltre Pantelleria, sono acque territoriali libiche oppure internazionali? Non è la prima volta che la Guardia costiera libica compie operazioni contro i pescherecci italiani. Meno di una settimana fa un’altra unità della Marina era intervenuta ancora ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) Il figlio del pescatore rimasto ferito davanti alle coste a est di Tripoli racconta che la Guardia costiera libica (a quanto pare guidata da miliziani misuratini) ha sparato ad alzo zero. Non sono stati “colpi di avvertimento”, come detto dai libici. Raggiunto telefonicamente dalla Stampa, Alessandro Giacalone spiega che la barca – “Aliseo” – di suo padre (ferito dai vetri della cabina di comando rotti dai colpi, medicato a bordo di “Nave Libeccio”, intervenuta sul posto), “è certo” che stessero “pescando in acque internazionali”. È il cuore della questione: quelle acque, a sud del Canale di Sicilia e poco oltre Pantelleria, sono acque territoriali libiche oppure internazionali? Non è la prima volta che la Guardia costiera libica compie operazionii pescherecci. Meno di una settimana fa un’altra unità della Marina era intervenuta ancora ...

