Contare fino a dieci prima di dire: «L’Europa è cattiva, ci toglie l’alcol dal vino» (Di venerdì 7 maggio 2021) Ma l’oste al vino c’ha messo davvero l’acqua? Attenzione, ragioniamo su quanto è accaduto, mettiamo insieme un po’ di dati per il fact checking e poi cerchiamo di capire se i titoli allarmistici (che in 3,2,1 saranno subito cavalcati da qualche politico ultranazionalista, sovranista e prima gli italiani) corrispondono effettivamente a verità, a una semplice proposta, a una serie di misure decisamente sfumate che, in realtà, possono aprire ulteriori frontiere al mercato enologico. Non soltanto per i Paesi che non sono grandissimi produttori, ma anche per quelli – come l’Italia – che rappresentano una vera e propria eccellenza nel settore. Allora, l’acqua nel vino non è una questione evangelica, ma una proposta circolata in un documento di lavoro a livello comunitario. LEGGI ANCHE > «Un e-commerce di vini per essere di supporto anche ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) Ma l’oste alc’ha messo davvero l’acqua? Attenzione, ragioniamo su quanto è accaduto, mettiamo insieme un po’ di dati per il fact checking e poi cerchiamo di capire se i titoli allarmistici (che in 3,2,1 saranno subito cavalcati da qualche politico ultranazionalista, sovranista egli italiani) corrispondono effettivamente a verità, a una semplice proposta, a una serie di misure decisamente sfumate che, in realtà, possono aprire ulteriori frontiere al mercato enologico. Non soltanto per i Paesi che non sono grandissimi produttori, ma anche per quelli – come l’Italia – che rappresentano una vera e propria eccellenza nel settore. Allora, l’acqua nelnon è una questione evangelica, ma una proposta circolata in un documento di lavoro a livello comunitario. LEGGI ANCHE > «Un e-commerce di vini per essere di supporto anche ...

