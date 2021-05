Comune di Gorizia nega patrocinio al FVG Pride 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) La giunta di Gorizia, presieduta dal sindaco, Rodolfo Ziberna, ha respinto all’unanimità la richiesta di patrocinio per il FVG Pride, che si svolgerà fra maggio e settembre a Gorizia e Nova Gorica. “Nessun pregiudizio, ci mancherebbe – chiarisce subito il primo cittadino-perché in una società civile e democratica, come ho già detto, ognuno deve sentirsi libero di amare chi vuole . Altra cosa è l’ostentare provocatoriamente determinate scelte sessuali a scapito di altre. Sono certo che ci fosse una manifestazione volta a esaltare i rapporti etero, verrebbe considerata discriminatoria, com’è già accaduto, verso chi non la pensa così e, quindi, lo stesso deve valere per il Gay Pride. Non è un evento che abbatte i muri ma, paradossalmente, li alza, perché cerca di separare gli omosessuali dagli altri ... Leggi su udine20 (Di venerdì 7 maggio 2021) La giunta di, presieduta dal sindaco, Rodolfo Ziberna, ha respinto all’unanimità la richiesta diper il FVG, che si svolgerà fra maggio e settembre ae Nova Gorica. “Nessun pregiudizio, ci mancherebbe – chiarisce subito il primo cittadino-perché in una società civile e democratica, come ho già detto, ognuno deve sentirsi libero di amare chi vuole . Altra cosa è l’ostentare provocatoriamente determinate scelte sessuali a scapito di altre. Sono certo che ci fosse una manifestazione volta a esaltare i rapporti etero, verrebbe considerata discriminatoria, com’è già accaduto, verso chi non la pensa così e, quindi, lo stesso deve valere per il Gay. Non è un evento che abbatte i muri ma, paradossalmente, li alza, perché cerca di separare gli omosessuali dagli altri ...

