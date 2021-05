Chiara Ferragni, compleanno in Toscana e migliaia di auguri via social (Di venerdì 7 maggio 2021) Buon compleanno Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa al mondo, nata il 7 maggio 1987, compie 34 anni e i social si riempiono di auguri. migliaia i messaggi arrivati da parte di followers e amici da tutto il mondo, con cuori ed emoticon ad accompagnare i commenti. Come raccontato in uno dei suoi post su Instagram, per festeggiare, Chiara Ferragni passerà tutto il weekend in Toscana assieme alla famiglia. Nelle Stories, tanti altri messaggi di buon compleanno da parte di moltissimi amici e di stilisti. E naturalmente, anche quelli di Fedez che le dedica un ‘tanti auguri’, filmandola mentre si sta lavando i denti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Buon. La fashion blogger più famosa al mondo, nata il 7 maggio 1987, compie 34 anni e isi riempiono dii messaggi arrivati da parte di followers e amici da tutto il mondo, con cuori ed emoticon ad accompagnare i commenti. Come raccontato in uno dei suoi post su Instagram, per festeggiare,passerà tutto il weekend inassieme alla famiglia. Nelle Stories, tanti altri messaggi di buonda parte di moltissimi amici e di stilisti. E naturalmente, anche quelli di Fedez che le dedica un ‘tanti’, filmandola mentre si sta lavando i denti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni compie 34 anni: Fedez "anticipa" il regalo Consigliato per te - Con ventiquattro ore d'anticipo, Fedez stupisce la moglie Chiara Ferragni con una dedica social in vista del suo trentaquattresimo compleanno Chiara Ferragni, l'influencer italiana più famosa al mondo, compie oggi trentaquattro anni . Con ventiquattro ore di ...

Chiara Ferragni compie 34 anni: la star social (che con un post guadagna 52 mila euro) progetta un reality con Fedez Amata o odiata da chi comunque sceglie di rientrare nei suoi 24 milioni di follower su Instagram, Chiara Ferragni che oggi compie 34 anni è il re Mida della comunicazione: tutto quello che tocca ...

Buon compleanno Chiara Ferragni, le foto dell'influencer. FOTO Sky Tg24 Chiara Ferragni e Fedez in Toscana tra festa di compleanno e relax Castiglione della Pescaia (Grosseto), 7 maggio 2021 - Un compleanno a Castiglione della Pescaia: Chiara Ferragni ha scelto di festeggiare così i suoi 34 anni, con qualche giorno di relax nell'incanto ...

