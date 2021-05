Cesa | proroga della Dad per la ‘Bagno’ | l’elementare torna in presenza

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Enzo Guida ha firmato una ordinanza che dispone ladidattica a distanza per gli alunniscuola media “Bagno”, mentre da lunedì ci sarà il ritorno inper gli alunnielementare “Rodari”. Per la “Bagno”, infatti, vi è stata la decisione dire la sospensione dalla attività didattica insino al prossimo 15 maggio. La decisione si basa sulla comunicazione fornita dalla Dirigenza Scolastica, in merito alla griglia pandemica, dalla quale si evince che presso tale scuola vi sono 5 alunni positivi al Virus o che hanno avuto contatti con soggetti positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il sindaco Enzo Guida ha firmato una ordinanza che dispone la proroga della didattica a distanza per gli alunni della scuola media "Bagno", mentre da lunedì ci sarà il ritorno in presenza per gli alun ...