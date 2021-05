Cerveteri – Interventi sul verde seconda settimana maggio

(Di venerdì 7 maggio 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazionele del servizio di manutenzione delpubblico (https://bit.ly/3utJxXQ). Gli, programmati dal 10 al 14, riguarderanno in particolaree Cerenova. Il mese diprevede una particolare attenzione al taglio erba condi sfalcio sulle banchine stradali e sul ciglio dei marciapiedi, oltre alla consueta raccolta carta sul territorio . La pubblicazione dell’agendale del, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dallametà del 2016 ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri Interventi

RomaDailyNews

...tutto il mondo quella della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa - dichiara il Sindaco di...noi le immagini che per settimane abbiamo purtroppo visto nei telegiornali di quanti...... Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di- abbiamo istallato venti campane in ...della costa parte da questo piccolo servizio messo a disposizione di tutti e prosegue con...La bandiera di CRI esposta dalle finestre del Municipio etrusco Il Comune di Cerveteri e il Sindaco Alessio Pascucci, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di domani ...CERVETERI - Anche il Comune di Cerveteri omaggia la Croce Rossa in occasione della Giornata mondiale della Cri e Mezzaluna Rossa. E per questo motivo, da oggi la bandiera della Croce Rossa sarà espost ...