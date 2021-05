(Di venerdì 7 maggio 2021) Arrivano dall'Argentina le notizie del ricovero indi, 79 anni, ex pilota di Formula 1. In Ferrari accanto a Lauda per tutto il 1977 - dopo aver corso a Monza nel '...

Advertising

UgoBaroni : RT @autosprint: Carlos #Reutemann è ricoverato in terapia intensiva ?? - autosprint : Carlos #Reutemann è ricoverato in terapia intensiva ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Reutemann

Autosprint.it

Arrivano dall'Argentina le notizie del ricovero in terapia intensiva di, 79 anni, ex pilota di Formula 1. In Ferrari accanto a Lauda per tutto il 1977 - dopo aver corso a Monza nel '76 dell'incidente del Nurbugrging - , poi nel 1978 accanto a Villeneuve. ...Davanti a lui solo Stirling Moss (16), David Coulthard (13) e(12). Chi c'è al quarto posto insieme a lui? Ça va sans dire , Rubens Barrichello.Ad appena una settimana dal Gran Premio del Portogallo, andato in scena su una pista che ha ospitato la Formula 1 appena due volte, il Mondiale si sposta al Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló, ...Domenica l’autodromo di Montmelò, edificato nelle vicinanze di Barcellona, sarà teatro del quarto atto del Mondiale di F1 2021. Andiamo a riscoprire la storia della Ferrari nel Gran Premio di Spagna, ...