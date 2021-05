Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: Italia d’argento nel C1 maschile a squadre (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli Europei di Canoa slalom sono proseguiti ad Ivrea oggi, venerdì 7 maggio: in palio nella sessione pomeridiana le prime medaglie continentali della rassegna, quelle assegnate nelle prove a squadre, con l’Italia che centra la medaglia d’argento nel C1 maschile. Nella canadese maschile l’Italia di Roberto Colazingari (Carabinieri), Raffaello Ivaldi (Marina Militare) e Flavio Micozzi (Canoanium Subiaco) termina infatti seconda in 96.01, a 4.15 dalla Slovacchia, che vince l’oro in 91.86. Bronzo per la Slovenia, terza in 99.38, a 7.52 dai vincitori. Beffa ed amaro quarto posto per l’Italia nel kayak maschile, con gli azzurri Giovanni De Gennaro (Carabinieri), Christian De ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Glidisono proseguiti adoggi, venerdì 7 maggio: in palio nella sessione pomeridiana le prime medaglie continentali della rassegna, quelle assegnate nelle prove a, con l’che centra la medaglianel C1. Nella canadesel’di Roberto Colazingari (Carabinieri), Raffaello Ivaldi (Marina Militare) e Flavio Micozzi (nium Subiaco) termina infatti seconda in 96.01, a 4.15 dalla Slovacchia, che vince l’oro in 91.86. Bronzo per la Slovenia, terza in 99.38, a 7.52 dai vincitori. Beffa ed amaro quarto posto per l’nel kayak, con gli azzurri Giovanni De Gennaro (Carabinieri), Christian De ...

Advertising

OA_Sport : Finite le batterie delle categorie C1 degli Europei di Ivrea 2021. Tutti gli azzurri in semifinale, svetta il secon… - federcanoa : #IVREA2021 Si è alzato il sipario sugli Europei di Canoa Slalom ???? di Ivrea. ?? Nella prima giornata di gare conq… - federcanoa : RT @azzurridigloria: ?????EUROPEI CANOA SLALOM 2021?? Quattro barche azzurre qualificate in semifinale nel K1 maschile e femminile agli Europ… - azzurridigloria : ?????EUROPEI CANOA SLALOM 2021?? Quattro barche azzurre qualificate in semifinale nel K1 maschile e femminile agli Eu… - TV7Benevento : Canoa: Europei slalom, 4 barche azzurre in semifinale nel K1... -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa slalom Canoa: Europei slalom, 4 barche azzurre in semifinale nel K1 Ad Ivrea si è alzato il sipario sugli Europei di Canoa Slalom, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della Canoa, dedicata alle ...

Continuano i successi per il Canoa club Ferrara Domenica si è svolto a Limena, Padova, sul fiume Brentella la gara nazionale di Canoa Slalom indetta dalla Fick in collaborazione con il Canoa club Padova. Gli atleti estensi hanno conquistato numerosi risultati di successo: nelle gare singole Bertoncelli Lea vince in entrambe le ...

Il Consiglio supporta i Campionati europei di canoa slalom Il Torinese Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: Italia d’argento nel C1 maschile a squadre Gli Europei di canoa slalom sono proseguiti ad Ivrea oggi, venerdì 7 maggio: in palio nella sessione pomeridiana le prime medaglie continentali della rassegna, quelle assegnate nelle prove a squadre, ...

Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: tutti gli azzurri in semifinale. Raffaello Ivaldi secondo nel C1 uomini, solo ottavo Tasiadis La seconda giornata degli Europei di Canoa 2021 di Ivrea è partita quest’oggi con le batterie valide per il C1 maschile e femminile ed è una giornata proficua per l'Italia. Fra gli uomini fa benissimo ...

Ad Ivrea si è alzato il sipario sugli Europei di, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della, dedicata alle ...Domenica si è svolto a Limena, Padova, sul fiume Brentella la gara nazionale diindetta dalla Fick in collaborazione con ilclub Padova. Gli atleti estensi hanno conquistato numerosi risultati di successo: nelle gare singole Bertoncelli Lea vince in entrambe le ...Gli Europei di canoa slalom sono proseguiti ad Ivrea oggi, venerdì 7 maggio: in palio nella sessione pomeridiana le prime medaglie continentali della rassegna, quelle assegnate nelle prove a squadre, ...La seconda giornata degli Europei di Canoa 2021 di Ivrea è partita quest’oggi con le batterie valide per il C1 maschile e femminile ed è una giornata proficua per l'Italia. Fra gli uomini fa benissimo ...