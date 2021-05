Blue Origin, turismo spaziale: la data del primo volo. Un ticket all’asta (Di venerdì 7 maggio 2021) Venti luglio. E’ la data della prima missione della sonda New Shepard di Blue Origin, che ha finalmente terminato – dopo sei anni – il suo razzo per il turismo spaziale. Uno dei primi passeggeri sarà il vincitore di un’asta online. Blue Origin, il primo razzo per turismo spaziale (Adobe Stock)Chiunque può partecipare, con un’offerta direttamente sul sito web dell’azienda, come confermato da tweet pubblicato mercoledì scorso. Blue Origin, come partecipare all’asta New Shepard, la sonda per la prima missione (Adobe Stock)Il primo giro di offerte è iniziato lo scorso 5 maggio e terminerà il 19. Le offerte verranno sigillate, in modo ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Venti luglio. E’ ladella prima missione della sonda New Shepard di, che ha finalmente terminato – dopo sei anni – il suo razzo per il. Uno dei primi passeggeri sarà il vincitore di un’asta online., ilrazzo per(Adobe Stock)Chiunque può partecipare, con un’offerta direttamente sul sito web dell’azienda, come confermato da tweet pubblicato mercoledì scorso., come partecipareNew Shepard, la sonda per la prima missione (Adobe Stock)Ilgiro di offerte è iniziato lo scorso 5 maggio e terminerà il 19. Le offerte verranno sigillate, in modo ...

