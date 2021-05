Ancora una protesta sul GRA: traffico in tilt (VIDEO) (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo la manifestazione degli ambulanti della settimana scorsa e il blocco del traffico sul Grande Raccordo Anulare, oggi i pendolari che percorrono una delle arterie principali della Capitale si sono trovati davanti un’altra protesta. I manifestanti sono scesi in strada, nell’area di servizio Casilina, paralizzando il traffico tra Ardeatina e Casilina. Dalle immagini, che la pagina Facebook Confederazione dei noleggiatori italiani ha pubblicato su Facebook, si vede la polizia antisommossa che è intervenuta per sedare gli animi. Dall’altra parte i protestanti chiedono solo di “lavorare. Noi di qua non ci muoviamo – gridano – Noi vogliamo lavorare come tutte le persone normali. Noi vogliamo essere ascoltati. Vi auguro che non passerete mai quello che stiamo passando noi. Se voi gli italiani li trattate così. A noi il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo la manifestazione degli ambulanti della settimana scorsa e il blocco delsul Grande Raccordo Anulare, oggi i pendolari che percorrono una delle arterie principali della Capitale si sono trovati davanti un’altra. I manifestanti sono scesi in strada, nell’area di servizio Casilina, paralizzando iltra Ardeatina e Casilina. Dalle immagini, che la pagina Facebook Confederazione dei noleggiatori italiani ha pubblicato su Facebook, si vede la polizia antisommossa che è intervenuta per sedare gli animi. Dall’altra parte inti chiedono solo di “lavorare. Noi di qua non ci muoviamo – gridano – Noi vogliamo lavorare come tutte le persone normali. Noi vogliamo essere ascoltati. Vi auguro che non passerete mai quello che stiamo passando noi. Se voi gli italiani li trattate così. A noi il ...

