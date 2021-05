Agevolazioni imposte, Imu, Tari, Tosap: tutte le tasse sospese o ridotte nel 2021 e per chi (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra le imposte locali che i contribuenti ogni anno sono tenuti a versare, vi sono l’Imu e la Tari. La prima è l’imposta sugli immobili, la seconda è la tassa sui rifiuti che grava su chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, e che ha Tariffe differenti in base alla zona di residenza, alle dimensioni degli immobili e alla composizione del nucleo familiare. Ogni anno i contribuenti sono chiamati a versare tali tributi, tuttavia sono previste esenzioni e Agevolazioni che determinano un minor versamento per i contribuenti ed in alcuni casi anche un azzeramento totale delle imposte. Quando invece parliamo di Tosap e Cosap, si fa riferimento ai tributi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Alcuni di questi tributi hanno ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra lelocali che i contribuenti ogni anno sono tenuti a versare, vi sono l’Imu e la. La prima è l’imposta sugli immobili, la seconda è la tassa sui rifiuti che grava su chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, e che haffe differenti in base alla zona di residenza, alle dimensioni degli immobili e alla composizione del nucleo familiare. Ogni anno i contribuenti sono chiamati a versare tali tributi, tuttavia sono previste esenzioni eche determinano un minor versamento per i contribuenti ed in alcuni casi anche un azzeramento totale delle. Quando invece parliamo die Cosap, si fa riferimento ai tributi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Alcuni di questi tributi hanno ...

